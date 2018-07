Terneuzenaar Obrie kent haat die Froome doorstaat

In het spoor van Armstrong en de andere sterren van wielerploeg US Postal maakte Obrie (48) van 1999 tot en met 2004 onderdeel uit van het Tourcircus. Via wielervriend en voormalig wereldkampioen Hennie Kuiper kwam Obrie in ‘het wielerwereldje’ terecht. Eerst verrichte de wielerliefhebber pur sang de nodige hand- en spandiensten voor Motorola. Later, in hetzelfde jaar als waarin Armstrong zich verbond aan de ambitieuze Amerikaanse ploeg (1998), werd Obrie buschauffeur bij US Postal.