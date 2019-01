Terneuzenaar krijgt 3,5 jaar cel voor jarenlange verkrachting dochters

ZorgSaam sluit onveilig wooncom­plex voor mensen met dementie in het centrum van Hulst

15:17 HULST - ZorgSaam sluit in het centrum van Hulst een gebouw waar mensen met dementie wonen. Het pand aan de Korte Bellingstraat 3 is in geval van een calamiteit niet veilig genoeg. De acht bewoners verhuizen begin maart naar woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande.