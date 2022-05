Terneuzenaar (56) aangehouden nadat hij dreigde het politiebureau binnen te rijden met zijn auto

Schorren zijn koolstof­klui­zen: ze houden vijf keer meer C02 vast dan een bos en 500 keer dan een oceaan

ELLEWOUTSDIJK - Zoete en zoute moerassen zoals schorren in de Oosterschelde en de Westerschelde zijn kampioenen in CO2-opslag. Ze houden veel meer koolstof vast dan oceanen en bossen. Daarom zijn ze enorm belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

