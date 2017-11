Terneuzenaar (37): 'Ik heb nooit willen afspreken met een minderjarig meisje'

Toch deed hij dat, zo bleek tijdens de zitting van de rechtbank. M. zocht in 2014 contact met een prostitué via de site Seksmarkt.nl. ,,Ik zag een advertentie en nam contact met haar op. Er stond niet bij hoe oud ze was.” Hij haalde haar vervolgens op bij een supermarkt in Terneuzen en reden richting zeedijk. Daar hadden ze seks in zijn bestelwagen. Volgens hem bleef het bij orale seks. Volgens haar ging hij verder. Hij ontkende dat laatste met kracht. ,,De sfeer was daar te gespannen voor. Het was niet leuk daar achter in de auto.”