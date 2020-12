Terneuzen zet plaatsnaam in grote letters op Stadhuisplein: TER met twee neuzen erachter

Poll De agenda voor 2021 kun je beter maar met potlood invullen

28 december We hadden begin van dit jaar onze agenda's gevuld met plannen en afspraken. En toen kwam corona die als een vette viltstift een dikke streep zette door alle mooie voornemens. En met een nieuwe, maagdelijk schone agenda voor 2021 voor ons, is de vraag wat we daar eigenlijk al in kunnen zetten. Het meeste zal er met potlood in komen te staan. Zeven Zeeuwen vertellen over het afgelopen en een beetje over volgend jaar.