Terneuzen voelt niks voor speciale ringen op afvalbakken om statiegeldflesjes te verzamelen

poll Zorginstel­ling SVRZ: Twee graadjes lager, levert 200.000 euro op

Het kan best een beetje minder, moeten ze gedacht hebben bij zorginstelling SVRZ. En dus gaat de temperatuur in de woon- en slaapkamers twee graden naar beneden. Wat dat oplevert? Tweehonderdduizend euro per jaar. En een beter milieu, natuurlijk.

18 oktober