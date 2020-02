Terneuzen scoort wél bij haar inwoners; Hoezo er is hier niks?

Koos Zwanink (72) kwam 44 jaar geleden naar Terneuzen vanwege het werk. ,,Bij Dow. Waar anders?” Nu woont hij in Othene. Zoals elke dag loopt hij even met echtgenote Loes door winkelcentrum Zuidpolder. ,,Wij komen hier iedere dag. Allemaal mensen die je kent, iedere dag een lekker vers broodje halen.” Verontwaardigd: ,,Waar komt die lage score van Terneuzen vandaan? Zijn dat buitenstaanders?” Ooit was Koos ook een buitenstaander: hij woonde in Middelburg, in Nieuw- en Sint-Joosland, Hoek, Sas van Gent, Delft. ,,Daar was ik laatst nog. Nou, die grachtjes en bruggetjes zijn dan wel gezellig, maar ik voel me daar niet meer thuis. Alles is eenrichtingverkeer, je komt vast te zitten op een brug. Nee, geef mij de rust en ruimte hier maar.” Nu is hij geen buitenstaander meer: ,,Ik ben bestuurder in buurtvereniging Oudelandse Hoeve", zegt hij met enige trots. Koos en Loes zijn ‘niet zo van die terrasjeszitters', maar als ze zouden willen: de Markt zit vól horeca, zeggen ze eensgezind. De binnenstad is wat minder, met die winkels die ‘almaar dichtgaan’, maar er is ook zoveel goeds in Terneuzen. Loes: ,,Prima onderwijs. Kinderen kunnen rustig buiten spelen. Het ziekenhuis. De bakker in de buurt. De Eeterij, daar halen we zondags wel eens een frietje.” Koos: ,,Ik ga met mijn zoon en kleinzoon regelmatig vissen. Ik heb hier ook een bootje gehad, dat kan hier allemaal. Terneuzen krijg van mij zeker een 8.” Loes, zuinigjes: ,,Nou... Een 7.”