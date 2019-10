Terneuzen rust handhavers met camera's uit

Levensloop­be­sten­dig wonen aan de Henri Dunant­straat in Sint Jansteen

9 oktober SINT JANSTEEN - Er komt schot in de bouw van nieuwe seniorenwoningen aan de Henri Dunantstraat in Sint Jansteen. Een jaar later dan gepland begint corporatie Woongoed Zeeuws -Vlaanderen volgende maand (november) met de sloop van de twaalf leegstaande verouderde woningen. Daarvoor in de plaats komen dan negen levensloopbestendige woningen verdeeld over drie blokken van telkens drie huizen.