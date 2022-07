Terneuzen moet langer wachten op komst megakunstwerk Broden en Vissen van Johnny Beerens

De Bressiaanse kunstenaar Johnny Beerens verfraaide in 1997 de markante graansilo op de Middenhavendam in zijn dorp met een enorm kunstwerk. ‘Broden en Vissen’ meet 20 bij 22 meter in trompe-l’oeil-achtige stijl en gaf Breskens wereldwijd bekendheid. Vorig jaar nog werd Broden en Vissen uitgeroepen tot het mooiste buitenkunstwerk van Nederland, tijdens een verkiezing gehouden door NPO Radio 4. Op de valreep, want toen was al bekend dat het enorme kunstwerk zijn langste tijd in Breskens had gehad. Het dorp gaat mee in de vaart der volkeren en de graansilo, vroeger van de coöperatieve landbouwvereniging Landbouwbelang, is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor vijf woontorens vol appartementen.