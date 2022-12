Terneuzen maakt gehakt van onderzoek ZorgSaam naar nieuw Lodewijk College

Iedereen in Aardenburg heeft het over de hoofdprijs, maar niemand weet wie de ton won

Eén jong voetballertje van AVC Aardenburg verkocht een lot waarop de hoofdprijs van de Grote Clubactie is gevallen. Maar voorlopig is de vraag ‘Wie won de ton?’ Want de koper van het papieren lot met nummer 0164966 heeft zich nog niet gemeld.

14 december