Terneuzen legt huisvesters arbeidsmigranten dwangsom van 200.000 euro op

'Sommige klanten nemen hun sekspop een weekje met de caravan naar zee'

12:04 ANTWERPEN - In Wilrijk, net onder Antwerpen, is een escorteservice gestart met siliconen sekspoppen, een primeur in België. De poppen zien er levensecht uit, zijn verwarmbaar tot 37 graden, zijn uitgerust met spraaktechnologie en hebben allemaal een eigen naam.