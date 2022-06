Terneuzen krijgt zijn eigen versie van De Nachtwacht en daar kan iedereen van genieten

Renners Delta Ride for the Roses halen 192.503 euro op voor het goede doel

TERNEUZEN - De Delta Ride for the Roses heeft dit jaar in totaal 192.503 euro opgehaald voor het goede doel. Vandaag startte de derde dag van de wielertocht vanaf Terneuzen, waar honderden wielrenners vanaf de Markt vertrokken voor een rit van 80 of 120 kilometer.

13 juni