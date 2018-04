Terneuzen krijgt meer wethouders dan Rotterdam

29 april: Rony Verbiest presen­teert CD in Porgy en Bess

17 april Rony Verbiest presenteert een nieuw album in Porgy en Bess in Terneuzen. De Vlaamse jazzmuzikant heeft een nieuwe cd opgenomen met de titel 'Verbiest Swings from Brussels to Paris.' De presentatie vindt plaats op zondag 29 april om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Porgy en Bess.