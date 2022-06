Terneuzen krijgt eerste blik op nieuwe brug

Tweedaags muziek­feest in mosseldorp Philippine

Rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen in de regio. Vandaag Maikel de Clippelaar (51) één van de drijvende krachten achter Rock on the Kiosk in Philippine. ,,Alles is geregeld. Nu nog goed weer. Dan zijn we vertrokken voor een spetterend tweedaags muziekfeestje in het mosseldorp.”

30 mei