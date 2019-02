Terneuzen krijgt een escaperoom: de Vliegende Hollander

In een escaperoom worden de deelnemers opgesloten in een ruimte, waaruit zij moeten ontsnappen door allerlei puzzels op te lossen. De kunst is daarbij bovendien om zo goed mogelijk samen te werken.

De exploitatie van de escaperoom is in handen van ondernemer Rudi de Kooning. Hij is eigenaar van De Werelt Games in Goes. Daarbij horen onder meer twee escaperooms. De escaperoom in Terneuzen opent in de Noordstraat 8. Citymarketing pleitte voor deze locatie met het oog op het trekken van bezoekers naar het stadscentrum en de lokale horeca.