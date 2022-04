Terneuzen kiest tegen de stroom in voor plastic en metaal in grijze container

Voor 1 januari moesten de Zeeuwse gemeenten een keuze maken hoe het afvalscheiden de komende vijf jaar eruit zal zien. Terneuzen koos voor voortzetting van PMD+, waarbij veel ook in de grijze container mag. Plastic, metaal en drankverpakkingen worden in de Botlek uit het afval gehaald. Van de vier gemeenten die bij wijze van proef voor nascheiding kozen gaan er drie door. In Terneuzen, Borsele en Noord-Beveland kan plastic en metaal ook de komende jaren in de grijze container. Reimerswaal stopt en schakelt over op vooraf scheiden van afval.