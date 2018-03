'Terneuzen heeft het slecht voor elkaar met eigen archief'

27 maart: Open lezing Henk Sierseme in Westdorpe

20 maart Het bestuur van Gidsenteam Zeeuwsch-Vlaanderen nodigt iedereen uit voor een open lezing door Henk Sierseme. Siersema was in de jaren tachtig hoofd van de gemeentepolitie in Terneuzen. Hij vertelt over de nooit opgeloste moorden op twee prostituees.