Terneuzen en provincie kibbelen over woningbouw: ‘Als je geen huizen bouwt, komen er ook geen mensen’

Video | update 13.00 uur Westsluis Terneuzen beschadigd door aanvaring, scheep­vaart weer mogelijk

TERNEUZEN - De Westluis in Terneuzen is na de aanvaring van gisteren weer open voor de scheepvaart. De sluis is behoorlijk beschadigd maar de herstelwerkzaamheden zorgen verder niet voor verhindering.

7 april