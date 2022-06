Terneuzen betaalt vier ton meer voor duurzamer wagenpark

Patrick van der Hoeff, fractievoorzitter PVV, legde tijdens de vergadering van de raadscommissie Omgeving Vervaet al het vuur aan de schenen. Op de internetpagina Tenderned, waar aanbestedingen in te zien zijn, had hij al gezien dat de gemeente fors meer geld uitgaf voor het nieuwe bedrijfswagenpark. Hij concludeerde dat Terneuzen al akkoord was gegaan met een hogere prijs, nog vóór dat er groen licht was van de gemeenteraad. Ook wilde hij weten of er niet verder gekeken kon worden dan een straal van vijftien kilometer en waarom de verplichte bijtelling niet in het bedrag was opgenomen.