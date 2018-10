TenneT zegt miljoenencontract met Heijmans voor bouw 380kv-lijn bij Rilland op

444 kwetteren­de vogels zorgen voor leven in dorpshuis Aardenburg

14 oktober Vogelvereniging De Edelzanger hield afgelopen weekend voor de vijftigste keer een vogeltentoonstelling in het dorpshuis in Aardenburg. Met andere woorden: twee dagen lang 444 kwetterende kanaries, parkieten en zebravinken in een ruimte.