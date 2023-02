Technische problemen drukkerij: verkeerde pagina in zaterdagbijlage

‘Waarom moeten we dit in de krant lezen?’ Verbazing over communica­tie rond verkeers­plan Arnemuiden

Een nieuw plan om de verkeersproblemen in Arnemuiden op te lossen heeft niet alleen de bewoners verrast. Ook in de gemeenteraad van Middelburg is verbaasd gereageerd. LPM en CDA voelen zich gepasseerd en vragen om opheldering.

