Te slopen Vlissingse appartementen tijdelijk beschikbaar voor Oekraïners

Dag huis! Daan en Elisa verkopen hun Zweedse geschenkwo­ning. ‘Nu met de tweeling erbij is het boven te klein’

Daan van Gent (26) en Elisa Overduin (24) werden vijf maanden geleden verblijd met de geboorte van hun tweeling: Lea en Lauren. Hun broertje Micha (2) kreeg er in een klap twee zusjes bij. De drie slaapkamers in Oosterland worden in november ingeruild voor een ruimere woning in buurdorp Nieuwerkerk.

24 juli