Te kleine pruimen: noodkreet voor teler Kees Hamelink gaat viral

Maar liefst 150 ton pruimen produceert Kees Hamelink jaarlijks. Hij behoort daarmee tot de tien grootste telers in Nederland. Maar voor hoe lang nog? Zijn zus Annemiek maakt zich zorgen, over Kees en de boeren in het algemeen. ,,Deze lente was hij zó blij dat de hagelbuien aan zijn boomgaard voorbij gingen. Maar nu zijn door de droogte de pruimen klein gebleven. Dat is dubbel pech. De oogst is kleiner en de veiling betaalt minder omdat supermarkten grotere pruimen willen."

Fair Trade

Over drie weken komt de Jubileum, en daarna de Reine Victoria. ,,Kees denkt er nu over die maar gewoon in de bomen te laten hangen", zegt Annemiek. ,,Want de plukkers kosten óók geld en de prijs die hij krijgt van de veiling is nu al bij lange na niet kostendekkend. Hoe zou jij het vinden, als je moest betálen om te mogen werken? Want zo is het wel."