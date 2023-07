Te heet voor Onderstroom? ‘Dit festival wil ik niet graag missen’

MET VIDEO Complimen­ten voor het Zeeuws elftal na duel met Gent: ‘In de tweede helft was het verschil soms niet zo groot’

Het is de eeuwige discussie, in welke sport dan ook. Wat zou er gebeuren als je de beste spelers van Zeeland bij elkaar brengt en in competitieverband uitbrengt? Kun je dan mee met de landelijke top? Binnen het voetbal gaat het heus nooit zover komen. Maar dat er iets moois zou kunnen ontstaan, liet het Zeeuws elftal vrijdag wel zien tegen KAA Gent.