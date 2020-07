Te druk in Sluis? Dan wordt er vanaf nu een berichtje gestuurd

Vlissinger hoort ruim twee jaar cel eisen voor ‘prikje in de borst’

18:24 MIDDELBURG - De officier van justitie in Middelburg was vandaag bepaald niet mals met haar eis tegen de 24-jarige Vlissinger S. R. : 26 maanden plus nog eens iets meer dan vier maanden van een eerder vonnis. Maar het lijstje waarvan hij werd verdacht was ook niet mis.