TCR in rollercoaster langs de afgrond

Annemarie kreeg borstkan­ker: ‘de ziekte stripte mijn lijf’

1 februari Op een regenachtige winterochtend verlaat ik het ziekenhuis met een stoffen tiet in een kartonnen doosje. Mijn zoon brengt me naar huis. Ik ben ziek. Ernstig ziek, is me verteld. Maar het dringt niet echt tot me door. Het woord borstkanker krijg ik nauwelijks over mijn lippen. Laat staan dat ik weet wat me te wachten staat.