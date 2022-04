Tal van verhalen, herkenning en af en toe ook tranen: Oekraïners in de gemeente Sluis ontmoeten elkaar

De gemeente Sluis hield zaterdag een ontmoetingsdag. Voor alle Oekraïense mensen die in de gemeente verblijven, de vrijwilligers, gastgezinnen en andere betrokkenen. In de aula van het Zwin College in Oostburg werd iedereen verwelkomd door de Sluise burgemeester Marga Vermue.

De vluchtelingen verblijven in de gemeente vooral in Oostburg, Breskens en Aardenburg. Ze zijn bij particulieren, in vakantie-, leegstaande woningen en locaties van ZorgSaam gevestigd. Er zijn tal van verhalen. Er wordt een beetje gelachen, er vloeien tranen en af en toe wordt het, vooral voor de ouderen, te zwaar. Wel zijn ze allemaal dankbaar voor de ontvangst, de rust en de kansen die ze krijgen. De vluchtelingen komen uit verschillende streken in Oekraïne. Grootmoeder Olga (62) verblijft met heel haar familie sinds vier dagen in Aardenburg. ,,Ze wilden eerst en vooral rust,” vertaalt Svetlana. Zij woont al ruim een kwart eeuw in Oostburg. ,,Ze wilden douchen, hun kleren wassen en slapen.”