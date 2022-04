Tal van overtredingen geconstateerd bij woningen in Sluiskil waar arbeidsmigranten wonen

De toezichthouders meldden zich bij negentien woningen. Elf adressen bleken niet over de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten te beschikken. Zes woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften. In drie woningen zijn bouwkundige overtredingen vastgesteld, zoals onveilige trappen, het ontbreken van een vloerafscheiding en een dakraam, lekkages en schimmel op de muren.

Controles zonder problemen verlopen

Daarnaast bleken 39 arbeidsmigranten niet aangemeld in de basisregistratie van de gemeente. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by, maar dat bleek eigenlijk niet nodig. De controles verliepen zonder problemen; alle aangetroffen bewoners werkten begripvol mee. De eigenaren van de woningen zijn dringend gesommeerd een einde te maken aan de overtredingen. Later dit jaar worden nog drie controles gehouden op andere locaties.