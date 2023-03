Tafeltennissers van Arnemuiden slaan toe op transfermarkt na wijziging in competitie-opzet

Esther (12) uit Schore geeft haar geld aan Lera uit Oekraïne, die slachtof­fer werd van een inbraak: ‘Dit is zo lief!’

Door het verkopen van zelfgemaakte spulletjes zamelt Esther in 't Anker (12) al een jaar lang geld in voor Oekraïne. Een concreet doel had ze nog niet. Tot ze hoorde over een inbraak in Yerseke.