‘Tactiek? Gewoon de bal naar voren peren’

De organisatie kon op de dag zelf 16 mannenteams en vier damesteams verwelkomen. ,,Er was plek voor acht damesteams, maar het is in de praktijk moeilijk om dames hiervoor te mobiliseren”, vertelt organisator Andrey Derzhavets. ,,We moesten rekening houden met een ander toernooi in Kortgene en de agenda van andere evenementen. Dat goed om ons heenkijken is een leerproces.” Toch is het ondanks druilig weer een drukte van jewelste voor strandpaviljoen De Haven van Renesse. Meer dan 150 deelnemers gaan op vier speelvelden met elkaar de strijd aan.