Taart eten en koffie drinken in de prachtige tuin van Het Kaslokaal in Oostkapelle

met video In Renesse staan ook de politie­vrij­wil­li­gers hun mannetje: ‘We moesten flink met de knuppel zwaaien’

Twee avonden zit het venijn in de staart. De politievrijwilligers Mark Liedekerken en Geert de Haan moeten aan het eind van hun dienst in hartje Renesse een paar fikse vechtpartijen in de kiem smoren. ,,We moesten flink met de knuppel zwaaien. We zijn zelf niet gewond geraakt. De vechtersbazen hebben wel blauwe plekken.”