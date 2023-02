Taakstraf geëist voor mishandelen buurman

Op het moment dat C. R. zijn buurman ontdekte ging het al mis. De buurman zou zich agressief hebben gedragen, C. R. was niet gediend van ongewenst bezoek en pakte een mes. Daar zwaaide hij mee of maakte steekbewegingen richting buurman. ,,Niet om te steken, maar om hem van mij weg en uit huis te krijgen’', zei C.R. Toen de buurman niet snel wegging, pakte C. R. een bierfles en die sloeg buurman daarmee op het hoofd. Of góóide de fles op buurman’s hoofd, want hier liepen de verklaringen uiteen. Buurman: geslagen. C. R.: gegooid. In beide gevallen met hetzelfde resultaat want de fles belandde tegen het hoofd, maar juridisch maakt het een verschil. Het letsel viel overigens mee. Inmiddels is de vrede hersteld en heeft C. R. te kennen gegeven te verhuizen.