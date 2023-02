Taakstraf geëist voor Middelburger die kinderporno bezit

,,Dat had ik toch niet verwacht’', zei Van W. Pedofiele gevoelens had hij niet, maar hij gaf aan een beetje te zijn uitgekeken op de ‘normale’ porno. Dus vandaar. ,,Het was meer grenzen verleggen. Ik heb helemaal niets met kinderen.’’ Vrijwel direct na de ontdekking is Van W. in therapie gegaan en heeft de behandeling met succes afgerond. Op de vraag van een van de rechters of hij daarvan ook nog een diploma of oorkonde heeft gekregen, moest Van W. ontkennend antwoorden.