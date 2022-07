Taakstraf geëist tegen man die dodelijk ongeluk veroorzaakte waarbij beste vriend overleed

Woensdag hoorde S. voor dood door schuld een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van twee jaar tegen zich eisen. ’s Avonds waren S. en zijn vriend naar Ossenisse gereden. Op de terugweg, van Ossenisse over de Grindweg naar Hontenisse ging het mis. Op de kronkelige weg reed S. met een snelheid van 130 kilometer per uur over de smalle, donkere en onverlichte weg en raakte in een flauwe bocht een boom en in de daarop volgende bocht nog eens een boom. De wagen sloeg over de kop en S. belandde in een sloot. Zijn allerbeste vriend en bijrijder overleed ter plaatse.

Dankzij een ‘eCall’ in de auto werd automatisch 112 gebeld. Voor de vriend kwam de hulp te laat. S. werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Antwerpen vervoerd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren werd niet duidelijk. S. kon zich niets meer herinneren. Volgens de boordcomputer reed S. een seconde voor de botsing 135 kilometer per uur. S.: ,, Zeker in het donker is het een heel gevaarlijke weg, met je volle verstand ga je daar gewoon niet hard rijden.”

Later, in het ziekenhuis, werd geconstateerd dat S. een herseninfarct had gehad, maar of dat voor of na het ongeval was ontstaan kon niet worden vastgesteld. Zijn advocaat wil dat als mogelijke oorzaak niet uitsluiten en stelde dat er ‘iets’ moest zijn gebeurd, waardoor S. zo hard - met het risico zelf dodelijk slachtoffer te worden - zou hebben gereden.

Uitspraak 10 augustus.