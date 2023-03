Taakstraf en jeugddetentie geëist voor geweldsexplosie op Schouwen-Duiveland

Onderhande­laar met Islamiti­sche Staat en defensie­spe­ci­a­list komen naar Oostburg

Onderzoekers Fleur Ravensbergen en Dick Zandee spreken vrijdag 24 maart op een benefietavond van de Lionsclub West Zeeuwsch-Vlaanderen over de oorlog in Oekraïne. De bijeenkomst in het Oostburgse Ledeltheater wordt geopend door twee Oekraïense vluchtelingen.