Taakstraf dreigt voor oud-Scalda-docent (66), die leerlingen dwong tot maken van seksueel getinte foto’s en video’s

S. was 35 jaar in dienst bij de mbo-school en gaf naar eigen zeggen les aan 4500 leerlingen. Tussen 2016 en 2019 werkte hij als mentor op de vestiging in Middelburg nauw samen met twee vrouwelijke leerlingen, die volgens hem ‘faalangstig’ waren en wel extra hulp konden gebruiken tijdens hun opleiding.

Met beide jonge vrouwen (nu 24 en 26) ontstond een vertrouwensband, waarbij veel e-mails gestuurd werden en contact was via WhatsApp. S. gaf de twee opdrachten, die volgens de vrouwen ‘steeds gekker’ werden. Van zichzelf fotograferen in sport- en badkleding tot het maken van seksueel getinte foto’s en -video’s, waar de leerlingen met niemand over mochten praten. Als ze niet deden waar S. om vroeg, dreigde hij volgens de slachtoffers met uitschrijving of een slechte beoordeling. S. vertelde de vrouwen ook dat ze hun uitgewisselde berichten moesten wissen.

Te weinig oog voor grenzen die gepast zijn

Uit gesprekken met een psycholoog is naar voren gekomen dat M.S. een ‘enorme wilskracht heeft’, ‘de lat hoog legt’ en altijd ‘aanstond’. Hij had echter te weinig oog voor de grenzen, die gepast zijn bij de verhouding tussen een docent en studenten, las de rechter voor. Uit de rapportage die is opgemaakt, blijkt ook dat S. dwangmatige en narcistische trekken heeft, maar niet lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. ,,Het rapport heeft inzicht gegeven in wie ik ben en geeft me een handleiding bij wie ik kan zijn”, zei S. over het onderzoek.

Toen de kwestie in 2019 aan het licht kwam, diende S. zijn ontslag in. Op een externe schijf die bij hem thuis werd meegenomen, stonden 17.000 pornovideo’s, 12 foto’s en een belastend audiofragment. ,,Ook zaten er filmpjes bij van andere meisjes die opdrachten moesten uitvoeren. Op meerdere gegevensdragers spatte het van de porno’’, zei de officier vrijdag.

In juni vorig jaar, toen de Middelburgse rechtbank een begin maakte met de zaak tegen S., zei de voormalig leerkracht dat hij alles met een goede bedoeling deed. ,,Maar misschien had ik te veel out of the box gedacht.” Vrijdag vertelde S. dat hij de studenten met dezelfde intensiteit zou begeleiden als hij de tijd kon terugdraaien. ,,Maar voor de opdrachten zou ik een andere inhoud kiezen.’’

De advocaten van de twee betrokken leerlingen gaven aan dat hun cliënten nog steeds hinder ondervinden van wat er is gebeurd.