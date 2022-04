Taak- en celstraffen geëist voor mislukte overval op Esso-tankstation in Oostburg

Tijdens de behandeling van de zaak hield S. stug vol van niets te weten. Het was het plan van M. geweest. Samen waren ze wat gaan rijden, S. had M. in Oostburg afgezet en S. was richting Retranchement gereden. Rond de tijd van de overval was hij met zijn auto in een beland. De officier sloot overigens niet uit, dat hij dat expres had gedaan, om onder een arrestatie uit te komen. Het tijdsverschil tussen de overval en de crash was circa vijftien minuten geweest en volgens berekeningen had S. die overval zeker gepleegd kunnen hebben. M. op zijn beurt beweerde het tegengestelde: het was het plan van S. geweest. Die zou al vaker over een overval en het grote en snelle geld hebben gepraat.