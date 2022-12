SVRZ vindt nieuw personeel dankzij open dagen. ‘Gelukkig geen sollicitatieprocedure’

Werken in de zorg, dat is absoluut aan te raden, zegt Joany Rotte zonder enige terughoudendheid. De 27-jarige inwoonster van Meliskerke vindt het zelfs jammer dat ze niet eerder voor die sector heeft gekozen. Ze is zo enthousiast dat ze nu ook probeert vriendinnen over te halen om net als zij een carrièreswitch te maken.