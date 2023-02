SVOD’22 doet zichzelf tekort: ‘We lieten twee keer te veel ruimte vallen’

Halverwege de ontmoeting tussen SVOD’22 en DCV leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van trainer Pim Bruins. In de 24ste minuut opende Bas van der Wel de score. Hij schoot een strafschop raak, nadat Sjoerd Verhulst werd gevloerd in het strafschopgebied: 0-1. Binnen het half uur werd het 0-2. Dit keer was Verhulst trefzeker. De aanvaller die na dit seizoen naar Goes vertrekt, reageerde attent bij de eerste paal. De assist was van Thomas Hogeweg.

,,We hadden de volledige controle”, analyseerde Bruins. ,,Eigenlijk hadden we met 0-3 of 0-4 de rust in moeten gaan. Maar 0-2 was natuurlijk ook prima.”

Gemiste kansen

In de pauze waarschuwde de oefenmeester zijn spelers. ,,Ze zullen waarschijnlijk opportunistischer gaan voetballen. Onder andere met lange ballen. Dat gebeurde ook. Binnen een paar minuten gaven we de voorsprong uit handen. We lieten twee keer te veel ruimte vallen. Zuur.”

Vlak nadat de 0-3 van Pepijn Struijk werd afgekeurd wegens buitenspel, scoorde DCV. Enkele minuten later werd het zelfs 2-2. ,,Dom balverlies”, omschreef Bruins het moment. ,,Ik ben een winnaar. Na een 0-2-voorsprong moet je deze wedstrijd over de streep trekken.”

De trainer was naast teleurgesteld ook trots. ,,Na de gelijkmaker herstelden we ons weer.” De ploeg creëerde drie enorme kansen. Deze waren echter niet besteed aan Van der Wel, Struijk en Verhulst. Tien minuten voor tijd ging er wederom een treffer van Struijk niet door. Ook dit keer werd er gefloten wegens buitenspel.