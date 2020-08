Surfer overleden bij Brouwersdam

Even voor vijven raakte de surfer in de problemen in de buurt van de Brouwersdam. De KNRM van de post Ouddorp is er met een reddingboot direct naar toe gevaren. Ook is een ambulance, een traumahelikopter uit Rotterdam en de brandweer van Scharendijke opgeroepen. De KNRM vond de surfplank en niet veel later het lichaam van de surfer. De surfer is op het water gereanimeerd en aan wal gebracht. Ondanks de inspanning van de hulpdiensten is het slachtoffer overleden. De politie Zeeland-West-Brabant stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval en de identiteit van het slachtoffer.