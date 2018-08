Supermarkteigenaar Philippine plaatst beelden dieven op internet: 'Als ze mij zo naaien, pak ik ze terug'

Zestien camera's

Bolleman die in het verleden te maken had met meerdere inbraken en een gewapende overval, heeft zestien camera's in zijn winkel. Hij heeft verschillende beelden van de bezoekers - 'ik noem het geen klanten, die betalen netjes' - dinsdagochtend vroeg op Facebook geplaatst. Het bericht was een uur later al meer dan honderd keer gedeeld. Bolleman heeft de beelden ook naar collega-winkeliers in Zeeuws-Vlaanderen gestuurd. ,,Ik hoop natuurlijk dat ze worden gepakt, maar collega's kunnen hen nu alvast herkennen, zodat ze niet opnieuw hun slag kunnen slaan." Foto's van de vier hangen ook op de voordeur van de super in Philippine.