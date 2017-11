Superleukste dag voor Ridder Merijn

Met zijn familie werd hij een hele dag in de watten gelegd tijdens een Opkikkerdag in Almere. De zevenjarige Merijn heeft het Goldenhar-syndroom waardoor bepaalde lichaamsfuncties aan zijn linkerkant niet of slechter werken. Iedere maand moet hij naar het ziekenhuis in Gent. In vakantiepark De Eemhof in Almere werd hij op de rode loper toegejuicht door vrijwilligers van stichting De Opkikker en beleefde hij een zorgeloze dag. Hij was er assistent van een goochelaar, hij mocht als ridder mee in een koets en versierde cupcakes.