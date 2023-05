Succesformule Zuid-Beveland 2 wederom kampioen eerste klasse ringrijden

Thoolse coach Benhammou zet grote stap naar halve finale in play-offs om landstitel zaalvoet­bal

De Thoolse zaalvoetbalcoach Hicham Benhammou is de play-offs om de landstitel in de eredivisie begonnen met een ruime zege. Zijn ploeg Tigers Roermond won in de kwartfinale met 1-8 bij HV Veerhuys.