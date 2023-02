Studenten eruit, ouderen erin: Zorgstroom verbouwt oude school tot woonzorgcomplex

Ex-kickbokser (51) rijdt opzette­lijk in op terras Renesse: 2 jaar cel

Een 51-jarige man uit Hellevoetsluis is vrijdag veroordeeld tot twee jaar cel voor het opzettelijk inrijden op volle terrassen in het Zeeuwse Renesse vorig jaar zomer. Volgens de rechtbank in Middelburg heeft John D. zich schuldig gemaakt aan onder meer twee pogingen tot zware mishandeling met voorbedachte rade. De opgelegde straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.