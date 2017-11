Studenten: 'Belachelijk dat afvaart fietsvoetveer vervalt'

De boot die om 7.48 uur uit Breskens vertrekt, is altijd druk. Dat blijkt vrijdagochtend wel: tientallen studenten komen om tien over acht de fastferry af. Te voet, maar ook met scooters en fietsen zijn ze op weg naar school. Juist déze afvaart vervalt vanaf 10 december, als de nieuwe dienstregeling ingaat. De studenten begrijpen er niets van.

,,Ik neem altijd deze boot, omdat ik dan op tijd bij mijn lessen of stage kan zijn. Ik ben niet de enige: elke dag zit de boot op dit tijdstip zeker voor de helft en soms voor driekwart vol", zegt HZ-student Kaylee Steijaert (22) uit Nummer Eén. ,,Als ze die afvaart eruit halen, dan betekent het dat we in Zeeuws-Vlaanderen straks nóg geïsoleerder zitten."

Michael Fenijn (16) uit Breskens is onaangenaam verrast over het nieuws. ,,Ik wist nog niet dat deze boot eruit gaat. Wat slecht geregeld! Het is altijd druk op deze afvaart. Kunnen ze ‘m dan niet beter alleen in de zomer schrappen ofzo? Nu ben ik precies op tijd, maar als ik straks ’s ochtends deze boot niet meer kan nemen, dan betekent het dat ik straks altijd te laat in de les kom. Óf ik moet een boot eerder pakken, maar dan moet ik heel vroeg mijn bed uit. Ik sta nu al elke ochtend om kwart voor zeven op.”