Struinen tussen brocante in Sluis: ‘Het is voor tachtig procent rommel, maar wel mooi”

Er was echt alles, maar was ook alles brocante? Hanneke had prachtige planten in haar kraam staan. Dat is... ,,Eigenkweek brocante” lacht ze. Haar overbuurman toonde vooral nieuwe spullen? Brocante? ,,Tja, als ik het nu even vasthoud is het gebruikt, dan wel.” Alain uit Blankenberge verkocht prachtige dingen van aardewerk uit het Franse Rouen. ,,Dit is voor een deel echt antiek en verder zeker brocante.” Er waren vooral uitstekende verkopers in Sluis die op alle vragen een antwoord paraat hadden. Eenieder mocht dan ook zijn eigen benaming voor al dat moois verzinnen.