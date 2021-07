Stropers uit Bergen op Zoom betrapt met ondermaatse zeebaarzen en eieren van de kuifeend

De minimummaat voor zeebaars is 42 centimeter. De mannen waren in het bezit van 36 ondermaatse zeebaarzen variërend tussen de 22 en 31 centimeter. Naast de minimummaat mag je per persoon per dag maar maximaal twee bovenmaatse zeebaarzen meenemen. De aangetroffen vissen zijn in beslag genomen en ter beschikking gesteld aan vogelopvang de Mikke in Middelburg.