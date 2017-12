Stroomstoring Cadzand-Bad verholpen

Stroomstoring, dus tijd voor kaarsen en looplampen in Cadzand

17:42 CADZAND-BAD - De brand in een 10KW station aan de Kievitlaan in Cadzand-Bad zorgde donderdag bij veel ondernemers voor hevige onrust. Terwijl de brandweer van Cadzand en Oostburg druk doende was een noodaggregaat aan te sluiten sloten de ondernemers in de winkelgalerij collectief hun deuren.