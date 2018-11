Strijd om elektrische fiets voor Tycho (13)

Drie gewonden bij ongeval in Sluiskil­tun­nel, een buis nog afgesloten

21 november SLUISKIL - Bij een een ongeval in de Sluiskiltunnel zijn drie gewonden gevallen. Twee auto's zijn met elkaar in botsing gekomen. De tunnel was enige tijd in beide richtingen afgesloten, maar de noordbuis (richting Oostburg) is inmiddels weer open. Het verkeer wordt omgeleid over de brug van Sluiskil.