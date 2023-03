Strijd om de kiezer in Zeeuwse binnensteden: ‘Ik ben klaar met Rutte en zijn maten’

Veel binnensteden in Zeeland waren zaterdag, het laatste weekend voor de verkiezingen op 15 maart, flink gekleurd met jassen in rood, groen, zwart en wit. Onder het genot van een zonnetje deden kandidaten voor de provinciale statenverkiezingen hun stinkende best om nog wat zwevende kiezers over de streep te trekken.

In Hulst en Vlissingen trok de Boeren Burger Beweging (BBB) gewapend met een frietkraam, een enorme truck en een trekker met bijna dertig mensen de stad in. Sommige Vlissingers hadden best trek in een gratis frietje, maar sloegen de flyer af. Anderen lieten zich overtuigen om ondanks dat ze helemaal klaar zijn met de politiek toch maar weer eens het stempotlood in de hand te nemen.

‘Rutte en zijn maten’

‘We worden grandioos belazerd. Ik word er kotsmisselijk van’, klonk het zaterdag op het Spuiplein. Lang niet iedereen liet zich overtuigen dat zijn of haar stem nodig was om het helemaal anders te gaan doen. Zelfs boer Bastiaan van ’t Westeinde en Milou Rietjens, bekend van Boer Zoekt Vrouw, konden niet iedereen verleiden om hun argumenten aan te horen of alleen een frietje te eten.

Maar menig kiezer, die klaar zegt te zijn met ‘Rutte en zijn maten’ en het idee heeft dat er toch niks met zijn of haar stem wordt gedaan, vond bij de BBB een luisterend oor. Want zij gaan het helemaal anders doen, was de boodschap. En dat sprak menig Vlissinger zo aan dat ze die gang naar de stembus wel weer een keer wilden maken.

Sjaak Baaijens machtigde jarenlang zijn vrouw, maar sinds partijleider Caroline van der Plas van de BBB van zich liet horen, wil hij zelf graag weer zelf gaan stemmen. ,,Ze spreekt normale taal, is recht voor zijn raap. Als ik haar bezig zie, dan heb ik er vertrouwen in dat zij dingen kan veranderen. Laar haar het maar waarmaken. Ik denk dat zij dat wel kan. Ik vind dat het hele stikstofprobleem zwaar wordt overdreven. Boeren en vissers zitten in zwaar weer door het beleid dat nu gevoerd wordt. Het is niet meer te volgen. De hoogste tijd dat er wat verandert!”

Sjaak Baaijens in gesprek met Winfried

Ook in Goes werden successen geboekt. Op de Markt, tussen de kramen, probeerde ook links nog wat kiezers voor zich te winnen. Kandidaat voor PvdA/GroenLinks Ralph van Hertum had daar een hele strategie voor. Zodra iemand benoemde dat hij of zij het ov in Zeeland belangrijk vindt, toverde hij een artikel tevoorschijn waarin aangehaald wordt hoe begaan hij ermee is.

Het is precies wat Irene Dieleman belangrijk vindt. Dat er met het openbaar vervoer in Zeeland een goed alternatief geboden wordt voor de auto. Dat het betaalbaar en dekkend is en daar mag wat haar betreft best in geïnvesteerd worden. Ook wil ze niet dat de Zeeuwse Kust helemaal volgebouwd wordt, maar dat ook de rust en ruimte gewaarborgd blijft. Omdat GroenLinks PvdA die onderwerpen hoog in het vaandel heeft staan en het Kieskompas dat vermoeden ook besvestigde, kan die partij op haar stem rekenen. ,,Ik heb nog nooit een verkiezing overgeslagen. Ik vind het belangrijk om mijn stem te laten horen. Zeker als je ziet hoe de democratie in andere landen onder druk staat.”

Ralph van Hertum van PvdA in gesprek met Irene Dieleman.